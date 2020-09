Scorplian schrieb am 15.09.2020 um 12:36 Uhr

Nice!

Ich bin mal gespannt, ob es am Ende auch so durch die Decke schießt wie Crash.

Spyro hatte ja auch einen sehr guten Start, das war auch sowas wie "bester Start der Reihe oder so", aber eine ähnliche News wie bei Crash's 10mio blieb bisher aus.

Was aber natürlich relativ logisch ist, denn Crash war auch damals schon erfolgreicher als Spyro. Bei Tony Hawk hingegen bin ich mir da gerade nicht so im Klarem o.o