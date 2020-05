Frozen Flame: Finanzierungsendspurt für das Survival-Rollenspiel auf Fig

Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC) Screenshot - Frozen Flame (PC)

Am 28. Mai 2020 endet die Fig-Kampagne für das Online-Action-Rollenspiel Frozen Flame vom russischen Entwickler Dreamside Interactive. Der Zielbetrag von 50.000 Dollar wurde bereits erreicht, ein Zusatzziel ebenfalls, fünf weitere stehen noch aus. Aktuell haben 217 Unterstützer 115.990 Dollar zugesagt.Das seit 2017 in Entwicklung befindliche Open-World-Abenteuer auf Basis der Unreal Engine 4 soll Ende 2020 in den Early Access für PC starten, wo es in sechs bis neun Monaten fertiggestellt und später auch für Konsolen adaptiert werden soll. Auf Steam kann man es bereits auf die Wunschliste setzen.In Frozen Flame macht man sich in einer am Rand der Zerstörung befindlichen und von Drachen bevölkerten Fantasywelt auf die Jagd nach verfluchte Kreaturen - entweder allein oder zusammen mit anderen Spielern (PvE). Darüber hinaus gilt es Waffen anzufertigen sowie einen Unterschlupf zu errichten und auszubauen. Gildenbasierte Mehrspielerschlachten (PvP) sind ebenfalls geplant.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer