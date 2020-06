Lumberhill: Kooperative Holzfäller-Action im Anmarsch

Ein furchtloser Holzfäller werden

Mit bis zu 4 Freunden im lokalen Koop, Online-Koop oder PvP spielen – oder alleine im Einzelspielermodus

Aufträge in zahlreichen, zeitbegrenzten Leveln abschließen

Zufällig generierte Gefahren bewältigen, wie Wildfeuer, Erdbeben oder Piratenangriffe

Neue Spielwelten und Skins durch Spielfortschritt freischalten

Geheime Wege und unerwartete Lösungen finden

Pandabären durch die Gegend werfen

Eure Freunde aus Versehen ständig über die Kartengrenze werfen

2BIGo Studio und Another Road Publishing haben das Partyspiel Lumberhill angekündigt, das im September 2020 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man die Holzfäller-Action bereits auf die Wunschliste setzen. Zudem soll zum Steam Games Festival vom 9. bis zum 14. Juni eine kostenlose Demo zum Download bereitstehen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Schärfe deine Axt, rufe dein Team zusammen und bügle dein Holzfällerhemd! Die Holzfäller sind bereit für die Arbeit und die Natur ist bereit zurückzuschlagen! Stürzt euch in dieses urkomische Koop-Spiel, in dem ihr Holz hacken und Tiere in ihr Gehege zurücktreiben müsst. Das klingt einfach, aber Meteore, Dinosaurier und Piraten warten nur darauf, alles durcheinander zu bringen! Um erfolgreich zu sein, müsst ihr den Wettlauf gegen die Zeit gewinnen, Abkürzungen finden, als Team zusammenarbeiten und jederzeit mit allem rechnen!Wo immer es einen Baum gibt, gibt es einen Bedarf an Holzfällern! Macht euch bereit für eine wilde Reise, die euch in außerordentliche Zeiten und Regionen der Welt bringt - und darüber hinaus! Erkundet neue Orte mit einzigartigen Events und Spielmechaniken! Entdeckt neue Tiere - groß oder klein, fies oder süß - und schaltet jede Menge neuer Charaktere frei!Ob ihr auf demselben Sofa sitzt oder euch Welten trennen: Hier könnt ihr eure Äxte kreuzen und euch an die Arbeit machen. Lumberhill unterstützt sowohl lokales als auch Online-Koop! Langweilen dich deine Freunde? Wechsel auf PvP, jage deine Freunde als Haifisch oder rasender T-Rex über die Karte bis sie dich hassen! Magst du es lieber ruhig? Entspanne dich und genieße eine Reise durch den Einzelspielermodus!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer