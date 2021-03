Neptunia Virtual Stars: Startschuss für die rhythmische Arcade-Action auf PS4

Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4) Screenshot - Neptunia Virtual Stars (PS4)

Am heutigen 5. März 2021 haben Idea Factory, Compile Heart und Reef Entertainment die rhythmusbasierte Hack-&-Shoot-Action Neptunia Virtual Stars ab 46,77€ bei vorbestellen ) in Europa für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Titel kann als Standard Edition (49,99 Euro), Deluxe Set (54,99 Euro) und Special Edition (74,99 Euro) via PlayStation Store heruntergeladen sowie als physische Boxversion erworben werden - u. a. auch als Limited Edition im hauseigenen Store:Die PC-Umsetzung soll am 29. März via Steam erscheinen. In Neptunia Virtual Stars verschlägt es einen nach Virtualand, wo auf dem Planeten EMO VTuber genannte Live-Streamer in Datenwürfel verwandelt wurden und nun von den Gamindustri-Göttinnen Neptune, Noire, Blanc und Vert gerettet werden sollen. Unterstützt werden sie dabei von den noch verbliebenen VTuber-Stars Mi und Yu. Spielerisch wird schnelle, rhythmusbasierte Kampfaction versprochen, bei der zwischen Nah- und Fernkampf-Charakteren gewechselt werden kann, während andere VTuber sporadisch Unterstützung leisten.Letztes aktuelles Video: Opening Movie Trailer