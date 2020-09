Morbid: The Seven Acolytes: Zeitzlich begrenzte Demo zum isometrischen Souls-like-Rollenspiel verfügbar

Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC) Screenshot - Morbid: The Seven Acolytes (PC)



Im Rahmen der PAX Online X EGX Digital bieten Merge Games und Still Running eine zeitlich begrenzte Demoversion ihres 2D-Action-Rollenspiels Morbid: The Seven Acolytes an. Die PC-Demo des Horropunk-Abenteuers nach Souls-Manier kann bis zum 21. September kostenlos via Steam heruntergeladen werden.Auf dem Trip durch eine finstere Welt à la Bloodborne sammelt man neue Waffen, erlangt Upgrades für Attribute und muss die Zurechnungsfähigkeit des noch namenlosen Charakters auf einem hohen Level halten. Die offene Welt soll sich im Metroid-Stil frei erkunden lassen.Morbid: The Seven Acolytes soll noch 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Für PS4 und Switch sind Signature Editions (siehe unten) geplant. Auf Valves Download-Portal kann man den nach eigenen Angaben von Lovecraft und Cronenberg inspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer