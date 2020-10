Space Crew: Nachfolger von Bomber Crew hat abgehoben

Strategische Weltall-Survival-Simulation: Erlebe taktische und tödliche Schiffskämpfe; verwalte deine Ressourcen und Crew, verhindere Invasionen, repariere Systeme, lösche Feuer und handle clever.

Stelle DEINE Crew zusammen: Vom Captain zum Kommunikations- oder Waffenoffizier, bis zum Techniker und mehr - erstelle deine eigene Crew mit anpassbarerer Ausrüstung, Bewaffnung, Aussehen und Namen.

Die schnellste Schrottmühle der Galaxis: Die Anpassungsmöglichkeiten enden nicht bei deiner Crew, wähle für dein Raumschiff selbst die Waffen, Panzerung, Triebwerke, Fluchtkapseln, Anstrich und mehr.

Unheimliche Begegnungen der Space Crew-Art: Gefährliche Asteroidenfelder, schädliche Strahlung, das kalte Vakuum des Weltalls und schwarze Löcher trachten nach den Leben selbst erfahrener Space Crews.

Die Wächter der Erde: Reise durch die ganze Galaxis und besiege alle Gefahren für die Menschheit in verschiedenen Einzelspieler-Missionen, von Aufklärung bis Kopfgeldjagd, Rückeroberung und mehr.

Am 15. Oktober 2020 haben Runner Duck und Curve Digital das Weltraumabenteuer Space Crew ab 14,99€ bei kaufen ) für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht . Via Steam Microsoft Store und eShop kann aktuell ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 19,99 Euro bzw. 21,49 Euro geltend gemacht werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "größtenteils positiv" (derzeit sind 74 Prozent von 93 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Logbuch des Captains, Sternzeit 2159. Dies sind die Abenteuer der Space Crew. Die Mission: Die Erde vor außerirdischer Gefahr schützen und in Galaxien vordringen, die nie eine Crew zuvor gesehen hat! Space Crew ist die neue Fortsetzung der hochgelobten, strategischen Survival-Simulation Bomber Crew. Deine Space Crew braucht DICH! Tritt noch heute bei und erkunde unendliche Weiten! Die United Defense Force lässt dich die gesamte Galaxie durchqueren, auf einer Mission, die Erde zu beschützen. Es liegt an dir, die Menschheit vor der rätselhaften außerirdischen Bedrohung durch die Phasmiden zu bewahren."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer