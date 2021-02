New Pokémon Snap: Die Foto-Safari bekommt ein kompetitives Online-Rangsystem

Auch eine entspannte Foto-Safari in der Lental-Region kann kompetitiv werden - zumindest in der Welt von Nintendos Taschenmonstern: Das für den 30. April geplante New Pokémon Snap ab 59,99€ bei vorbestellen ) bekommt laut Nintendolife.com einen speziellen Foto-Modus, in dem Details wie Helligkeit, Unschärfeeffekt oder Zoom eingestellt werden, um hinterher noch diverse Filter anzuwenden.Nach dem Upload des Ergebisses könne man mit Hilfe eines Rangsystems gegen andere Spieler antreten. Wie das bunte Treiben in der virtuellen Natur-Idylle in Bewegung aussieht, zeigt der aktuelle Trailer aus dem heutigen "Pokémon Presents"-Stream: