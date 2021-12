Battlefield 2042: Neues Update bringt wöchentliche Missionen und mehr in den Shooter

Publisher Electronic Arts und das Team von DICE haben bekannt gegeben, dass am heutigen Donnerstag das nächste Update für Battlefield 2042 ab 53,99€ bei kaufen ) veröffentlicht wird. Es handelt sich um den bislang größten Patch, den der Shooter seit seinem Launch vor wenigen Wochen erhalten wird. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen dürfen sich Spieler auch auf neue Inhalte freuen. Unter anderem werden nach dem Update erstmals wöchentliche Missionen zur Verfügung stehen. Insgesamt drei Aufgaben gilt es pro Woche zu erfüllen, um einen einzigartigen Gegenstand freizuschalten. Für den Abschluss der einzelnen Missionen verteilen die Entwickler außerdem Bonus-Erfahrungspunkte.Darüber hinaus wird auch das Battlefield Portal mit dem Update erweitert. Hier werden u.a. neue Layouts für den Rush-Spielmodus auf allen All-Out-Warfare-Karten hinzugefügt. Auch der Builder erhält weitere Vorlagen. DICE bringt mit "Vehicle Team Deathmatch" weiterhin einen neuen Spielmodus ins Battlefield Portal, bei dem sich Spieler ausschließlich mit Fahrzeugen bekämpfen können. Alle weiteren Veränderungen könnt ihr im Detail in den Patch Notes nachlesen, die die Entwickler auf der Webseite von EA veröffentlicht haben. Battlefield 2042 ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erhältlich.Battlefield 2042 ist seit dem 19. November 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC erhältlich.Letztes aktuelles Video: Trailer Erster Blick auf neue Spezialistinnen