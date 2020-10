Fishing: North Atlantic: Die Fischkutter sind ausgelaufen

Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC) Screenshot - Fishing: North Atlantic (PC)

Am 16. Oktober 2020 haben die norwegischen Entwickler Misc Games ihre Fischerei-Simulation Fishing: North Atlantic für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "ausgeglichen" sind, wird noch bis zum 23. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Wer den Vorgänger Fishing: Barents Sea besitzt, soll weitere zehn Prozent Preisnachlass erhalten.Der Hersteller schreibt: "Betritt den Kapitänsstuhl und begib Dich auf die hohe See der majestätischen Gewässer von Nova Scotia auf der Suche nach dem Gold des Ozeans - unter realistischen Wetterbedingungen und mit atmosphärischen Effekten. Verwende kommerzielle Fangtechniken, wie das Harpunieren und Tiefsee-Leinen, um majestätische Schwertfische und Thunfische zu fangen, oder lege Krebsreuse und Hummerfallen aus. Wähle zwischen 25 handgefertigten Fischereifahrzeugen und verfolge mithilfe modernster Technologien, wie GPS und Sonar, die Bewegungen deiner Beute, die mit fortschrittlicher Fisch-KI ausgestattet ist, was sie auf realistische Art und Weise schwer fangbar und verfolgbar macht. Fishing: North Atlantic verwendet die AMD FreeSync Premium Pro , welches hochpräzise Luminanz- und Farbwiedergabe bietet und ein außergewöhnliches visuelles HDR - Spielerlebnis ermöglicht.Unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen, der Wassertemperaturen und einer Navigation in dynamischen Fischlebensräumen musst du deine Quoten im Auge behalten und Personal- und Wartungskosten durch sprunghafte Marktpreisschwankungen ausgleichen, welche jederzeit deine Erfolge zunichte machen können!""Dies ist ein großer und aufregender Tag für Misc Games. Wir sind sehr stolz auf unser Produkt, das wir mit Fishing: North Atlantic veröffentlichen", so Yasemin Hamurcu von Misc Games. "Wir haben auf den Erfolgen unseres ersten Fischerei-Sims Fishing: Barents Sea aufgebaut, welches bereits eine große Fangemeinschaft hat. Mit Fishing North Atlantic haben wir Eure Vorschläge umgesetzt, um diese Fortsetzungs-Sim für Euch zu einer ganz besonderen und realgetreuen Fischerei-Sim zu machen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer