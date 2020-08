Xbox Series S: Controller-Leak: Xbox Lockhart heißt wohl Xbox Series S

Side by side comparison with the Xbox one controller pic.twitter.com/FRPSiLx7OU



In freier Wildbahn ist ein neuer Xbox-Controller aufgetaucht ( mehrere Quellen ), der laut Verpackung mit der Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10, Android und iOS benutzt werden kann. Dabei wird explizit die Xbox Series S genannt, eine Konsolen-Variante, die Microsoft bisher noch nicht offiziell angekündigt hat. Der weiße Controller für die Xbox Series X ist bisher ebenfalls nicht offiziell vorgestellt worden, passt aber gemäß The Verge mit dem neuen D-Pad, dem Share-Button und einem Punktmuster auf den Schulter-/Triggertasten (für mehr Griffigkeit) zu einem früheren Controller-Leak.Die Xbox Series S ist sehr wahrscheinlich eine "abgespeckte" Variante der Xbox Series X . Über diese Konsole ist im Vorfeld mehrfach spekuliert wurde (Codename: Xbox Lockhart). In einem durchgesickerten Dokument, das allem Anschein nach aus dem Software-Entwickler-Kit (Codename Dante) der Xbox Series X stammt, wurde beschrieben, dass man auf der kommenden Konsole einen speziellen Lockhart-Modus aktivieren kann, um das Spiel auf die Kompatibilität mit der Lockhart-Variante zu testen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Lockhart-Performance-Profil in etwa der Leistung entsprechen wird, die Microsoft mit der noch nicht offiziell angekündigten Konsole erreichen möchte. The Verge und die zitierten Quellen gehen davon aus, dass Xbox Lockhart knapp 7,5 GB nutzbaren RAM und etwa 4 Teraflops an GPU-Leistung (niedrigere Taktrate, weniger Compute Units) bieten wird. Die reine Grafikleistung würde demnach in etwa auf dem Niveau einer PlayStation 4 Pro liegen. Zum Vergleich: Die Xbox Serie X bietet 13,5 GB nutzbaren RAM und zielt auf 12 Teraflops GPU-Leistung ab.Laut The Verge will Microsoft die Xbox Series S in diesem Monat ankündigen.