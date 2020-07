Hyper Scape: Offener Betatest des futuristischen Battle-Royale-Shooters auf dem PC gestartet

Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC) Screenshot - Hyper Scape (PC)

Ubisoft hat während des "Ubisoft-Forward-Events" den offenen Betatest von Hyper Scape auf PC via Uplay gestartet ( Download ) - sofern man sich einloggen kann, weil Uplay aufgrund der Gratis-Verteilaktion von Watch Dogs 2 noch immer ziemlich überlastet ist.Hyper Scape ist ein Battle-Royale-Shooter (Free-to-play), der von Ubisoft Montreal entwickelt wurde und in der Zukunft des Jahres 2054 spielt. Dabei tauchen bis zu 100 Spieler in die virtuelle Stadt Neo-Arcadia ein und kämpfen um die Krone des Champions. Dieser Spielmodus heißt "Solo-Kronenjagd". Neben dem schon gezeigten Drei-Spieler-Squad-Modus "Kronenjagd-Squad", stellt die Open Beta zusätzlich zwei zeitlich begrenzte Modi vor: Hack Runner Squad und Turbo Mode Squad. Zudem enthält die Open Beta einen neuen Hack und eine neue Waffe, Shockwave bzw. Harpyie. Diese Ergänzungen bauen auf den bisher verfügbaren neun Waffen und neun Hacks aus dem "Technischen Testlauf" auf.Ubisoft: "Darüber hinaus stellt die Open Beta alle neuen Features der Crowncast Twitch-Erweiterung vor. Dabei erhalten Zuschauer beim Anschauen der Twitch Livestreams XP für ihren Battle Pass. Zudem können Streamer die Zuschauer in ihre Squads einladen. Diese neuen Features kommen zusätzlich zu den schon gezeigten Zuschauer-Events, bei denen alle Zuschauer live das Spiel beeinflussen können, indem sie für verschiedene Events abstimmen, beispielsweise 'geringe Schwerkraft' oder 'unbegrenzte Munition'. Die Open Beta führt zudem das neue Tempo-Event ein, in dem die Geschwindigkeit aller Spieler im Match erhöht wird.""Die Open Beta von Hyper Scape liefert einen kostenlosen 30-stufigen Battle Pass, sowie einen spielinternen Shop mit zusätzlichen Anpassungsgegenständen. Der Spielfortschritt sowie die Ausstattungsgegenstände werden in die kommenden Live-Phasen und in das finale Spiel auf PC und Konsolen übertragen. Hyper Scape eröffnet die erste Season für PC, Xbox One und PlayStation 4 im Sommer 2020. Hyper Scape ist von Grund auf als intensiver, vertikaler und schneller Battle Royale-Shooter konzipiert worden. Drei-Spieler-Squads und Solo-Spieler tauchen in die futuristisch gestaltete, virtuelle Stadt Neo-Arcadia ein und bekämpfen sich in dynamischen Feuergefechten, während sie sich von schmalen Gassen bis hin zu offen Dächern und tödlichen Räumen rasch hin und her bewegen. (...) Hyper Scape führt Hacks ein, die auf der ganzen Karte verteilt sind und wie Waffen eingesammelt werden können. Hacks ermöglichen offensive und defensive Fähigkeiten, die sich der individuellen Spieltaktik anpassen lassen. Eine Miene legen, nach Gegnern scannen, das Squad mithilfe einer großen Mauer beschützen oder unsichtbar werden, um sich an Gegner ranzuschleichen, sind nur ein paar Beispiele. Die Hacks können intuitiv kombiniert und ausgetauscht werden. Alle Hacks und Waffen können mithilfe des Fusion-Features in ihren Eigenschaften immer weiter verbessert werden.""Hyper Scape bringt zudem Innovationen und einen neuen Schwung in das Battle Royale-Genre. Dazu gehören Features wie der plötzliche Zerfall, bei dem sich die Welt von Neo-Arcadia in verschiedene Bereiche auflöst, oder das Echo-Feature, womit die Spieler, nach dem sie eliminiert wurden, immer noch im Spiel bleiben können. Am Ende jedes Matches beginnt der Showdown, bei dem die Krone auf der Karte erscheint. Die Spieler können auf zwei verschiedene Wege gewinnen. Entweder sie ergattern die Krone und schaffen es diese mit ihrem Squad für 45 Sekunden zu tragen, oder man ist der letzte überlebende Spieler oder das letzte überlebende Squad."