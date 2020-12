Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix: SpongeBob, Ninja Turtles und Co. geben auch auf PC Gas

Größte Auswahl an Nickelodeon-Charakteren in einem Kart-Spiel!

100 beliebte Nick-Charaktere stehen zur Auswahl

30 spielbare Charaktere & 70 Crewmitglieder helfen mit Power-ups, Angriffen und Verteidigung

Tausende von verschiedenen Charakter-Kombinationen

Lokaler und Online-Mehrspielermodus

Spiele lokal mit bis zu 4 Spielern und online mit bis zu 8 Spielern

Brandneuer verbesserter Rennmotor

Am 1. Dezember 2020 haben Bamtang Games und GameMill Entertainment den bereits für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienenen Fun-Racer Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix auch für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 8. Dezember ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "positiv" (aktuell sind 91 Prozent von 12 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Nickelodeon Kart Racers ist zurück - mit der ganzen Gang und noch MEHR! In Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix kannst du unter 30 spielbaren Charakteren auswählen und die ultimative Boxencrew aus deinen Lieblingsserien auf Nickelodeon zusammenstellen, darunter JoJo Siwa, SpongeBob, Teenage Mutant Ninja Turtles, Rugrats, Hey Arnold!, Invader Zim, Willkommen bei den Louds und mehr!Größer und noch schleimiger als je ZUVOR! Mehr Charaktere, mehr Karts und mehr Rennstrecken bedeuten noch MEHR SPASS mit einer Starbesetzung aus deinen Lieblingscharakteren von Nickelodeon. Auf die Plätze, fertig, Schleim! Flitze in der ultimativen Rennserie über verschiedene schleimige Strecken, um Pokale und mehr als 80 Verbesserungen für deinen Kart zu gewinnen! Bremsen ist hier ein Fremdwort - schalte einen Gang hoch und fordere deine Freunde in brandneuen Online- oder Split-Screen-Rennen und Kampfarenen heraus!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer