Ubisoft: Server-Abschaltungen bei alten Einsätzen von Rainbow Six und Ghost Recon geplant

Ubisoft zieht den Stecker bei einigen Servern von älteren Spielen, die im Universum von Tom Clancy angesiedelt sind. Wie Eurogamer.net meldet, sind von der Entscheidung folgende Spiele auf PC, PlayStation und Xbox betroffen:Rainbow Six: VegasRainbow Six: Vegas 2Rainbow Six: LockdownGhost Recon: Future SoldierEin konkretes Datum wird nicht genannt, doch soll die Abschaltung der Server noch in diesem Jahr erfolgen. Für den 1. Juni sind bereits Server-Abschaltungen für folgende PC-Spiele vorgesehen: Assassin's Creed 2, Prince of Persia: Forgotten Sands, Far Cry 2, Anno 1404, Might & Magic - Clash of Heroes, Splinter Cell Conviction, The Settlers 7 and Might & Magic X - Legacy.Zwar bieten nicht alle der genannten Spiele einen Mehrspielermodus, doch wird das Kappen der Serververbindungen dennoch Auswirkungen mit sich bringen. Dazu gehört z.B., dass bestimmte Freischaltungen von Objekten nicht mehr möglich sein werden.