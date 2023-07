Ubisoft: Aufgepasst: Ihr könntet eure gesamte Spielebibliothek verlieren

Ubisoft: Eure Spielesammlung ist in Gefahr





Falls ihr euch schon lange nicht mehr in eurenAccount eingeloggt habt, solltet ihr spätestens jetzt darüber nachdenken, denn eurekönnte in Gefahr sein.Es sieht so aus, als ob ihr eurekönntet, wenn ihr euch längere Zeit nicht in euren Account eingeloggt habt. Die einzige Warnung, die ihr erhaltet, ist eine einfache E-Mail, die sogar im Spamordner landen kann.Der Twitter-Nutzer AntiDRM ( @PC_enjoyer ) hat am 19. Juli einen Screenshot einer E-Mail von Ubisoft gepostet, in der ihm mitgeteilt wird, dass seinwurde und in. Damit macht sich der Publisher von Titeln wieodernicht gerade beliebt.Glücklicherweise scheint diedes Problems sehr einfach zu sein, wenn ihr die besagte E-Mail erhaltet, müsst ihr nur auf den darin enthaltenen Link klicken, um euren Account zu retten. Voraussetzung für den Erhalt der E-Mail ist scheint allerdings zu sein, dass ihr euch seit mehr alsnicht mehr eingeloggt habt, so dass nur sehr wenige Ubisoft-User von dem Problem betroffen sein dürften.Dennoch hat das Thema einen bitteren Beigeschmack, denn es macht einmal mehr darauf aufmerksam, dass uns unserenicht wirklich gehören. Sie sind also bei weitem nicht so sicher wie eine große Sammlung physischer Spiele, die heutzutage leider immer seltener werden.Wenn ihr ohnehin ein großer Fan der verschiedenen Spiele des großen Publishers seid, macht ihr euch vermutlich sowieso keine Sorgen um eure Sammlung, da ihr euch regelmäßig einloggt umoder Assassins Creed zu spielen. Das kommende, ganz ohne DLCs erscheinen.