Where the Heart is: Surreales Abenteuer der ReCore-Macher für PS4 angekündigt

Armature Studio ( ReCore ) hat das narrative Adventure Where the Heart is angekündigt, das im Winter 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen soll. Auf dem PlayStation Blog stellt Game Director Tod Keller Spiel und Entstehung näher vor: "Als ich noch ein Kind war, war ich fasziniert von der Idee, dass es in und um unsere Welt herum eine weitere, versteckte Welt gibt, von deren Existenz keiner weiß. In den Büchern und Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin, war das ein häufig wiederkehrendes Thema. Einige dieser Geschichten stammten eher aus dem Fantasy-Genre, andere aus der Science-Fiction, aber sie alle hatten etwas gemeinsam: den Gedanken, dass direkt um die Ecke etwas Unerwartetes und Neues warten könnte. Das hat mich immer fasziniert.Heute werden meine Kunst und meine Designs zunehmend von meinen täglichen Konflikten, Erfahrungen und Beziehungen beeinflusst. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich die Realität über Musik, Spiele oder beides mit der Kreativität vermische. Als ich also das Konzept für Where the Heart Is entwickelte, kehrte ich immer wieder zum Schnittpunkt dieser Ideen zurück. Am wichtigsten war mir jedoch, wie ich diese Ideen Spielern präsentieren kann. Wie kann ich reale Entscheidungen auf surreale Vorfälle zurückführen und diese Entscheidungen in einem völlig neuen Licht darstellen?Where the Heart Is erinnert Spieler ständig an dieses Zusammenspiel zwischen der Realität und einer Astralwelt. (...) Die Linien zwischen dem Konkreten und der Vorstellung verschwimmen, während ihr Whits Vergangenheit und Zukunft erkundet. Dies spiegelt wider, wie wir durch unsere Erfahrungen leben - in der realen Welt und gleichzeitig in unseren Köpfen.Entscheidungen, die sich greifbar anfühlen, wie die, die wir täglich treffen, haben etwas Finales an sich. Es gibt keinen Weg zurück. In diesem Spiel summieren sich große und kleine Entscheidungen im Laufe der Zeit, um völlig unterschiedliche Gameplay-Pfade und Ergebnisse für die Charaktere zu schaffen. In einem Spieldurchlauf ist es nicht möglich, sie alle zu erleben. Wie im Leben liefert der Weg, auf dem ihr euch gerade befindet, zu Beginn möglicherweise keine klaren Lösungen. Aber je weiter ihr ihn entlanggeht, desto mehr spiegeln sich eure Handlungen in eurer gesamten Geschichte wider.So hat beispielsweise der Bruder der Hauptfigur, Sege, als Teenager Probleme, einen Kompromiss zwischen seiner Leidenschaft für Kunst und dem Druck seiner Eltern, seine Ausbildung abzuschließen, zu finden. Er hat einen Ort, an den er sich zurückzieht, um diesem Konflikt zu entkommen. Dort könnt ihr mit ihm interagieren. Eure bisherige Geschichte spiegelt sich in euren Gesprächen wider. (...) Meine emotionale Verbindung zu dem Spiel beruht auf einem einfachen Gedanken: 'Wenn ich alles noch einmal tun müsste, was würde ich ändern? Könnte ich es besser machen?' Was 'besser' ist, ist natürlich subjektiv, aber dennoch etwas, über das man sinnieren kann.Ich habe im Laufe meines Berufslebens hauptsächlich an Action-Titeln gearbeitet. Mit diesem Spiel bekam ich die Gelegenheit, etwas Charakterorientiertes zu schaffen - eine langsame Geschichte, die sich nach und nach offenbart. Bei Where the Heart Is kombinieren wir Realität und Fantasie, um etwas zu schaffen, das ihr hoffentlich mitreißend und ansprechend findet. Während des gesamten Spielerlebnisses gibt es viel zu lesen, aber ihr könnt das Tempo selbst bestimmen. Das Spiel kann jederzeit gespeichert, fortgesetzt und beiseitegelegt werden, wie ein liebgewonnenes Buch."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer