The Wizard: WizHarder Edition: Der Dungeon-Puzzler ist zurück

Am 27. November 2020 haben die Leipziger Entwickler Hypnotic Owl ihr Dungeon-Taktikspiel The Wizard: WizHarder Edition im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich ein halbes Jahr verbleiben soll. Auf Steam wird noch bis zum 4. Dezember ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis der Neuauflage des sechs Jahre alten und hier nach wie vor kostenlos spielbaren Originals gewährt (16,14 Euro statt 18,99 Euro).Zum Inhalt heißt es von den Machern: "The Wizard: WizHarder Edition ist ein rundenbasierter Dungeon-Puzzler mit einem einzigartigen Zaubersystem, aufgewertetem Retro-Look und einer entzückend ulkigen Story. Schlüpf in die Robe von Kevin, dem atemberaubend schönen, doch ungebildeten Zauberlehrling, dessen hübsches Gesicht gerade gestohlen wurde. Folge dem Dieb durch die Katakomben der Akademie, treffe auf mythische Monster und lerne mächtige Zauber auf dem Weg!""Die Early-Access-Version besteht aus der originalen Kampagne, die einer umfassenden Generalüberholung unterzogen wurde, um den Pixel-Look mit modernen Render-Techniken aufzubessern und ein Spielerlebnis zu liefern, das sich so gut anfühlt, wie man die Klassiker der 16-bit-Ära in Erinnerung hat. Sie beinhaltet außerdem die lang- gewünschten Checkpoints, ein überarbeitetes Leveling-System und remasterten Soundtrack. Während des Early Access wird das Spiel neuen Zaubern und Leveln, einem Mario Maker-artigem Level Editor, sowie einem Roguelike-Modus mit täglich neuen Herausforderungen erweitert."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer