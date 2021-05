Shadow Warrior 3: "That Damn Dam" im Trailer

Flying Wild Hog und Devolver Digital haben nach Einblicken in das " Doomsday-Device-Level " nun die Mission "That Damn Dam" aus Shadow Warrior 3 mit einem Trailer näher vorgestellt.Devolver Digital: '"That Damn Dam" ist die zweite Enthüllung in einer Reihe von Einblicken in Missionen des kommenden Krachers von Flying Wild Hogs, Shadow Warrior 3. Das Video zeigt eine frenetische Hetzjagd auf den Titelgebenden Damm, wo sich Lo Wang mit der "Seeking Shokera" misst. Dabei handelt es sich um einen fliegender Gegnertyp, von dem das Seeking Eye - eine neue Gore-Waffe - entrissen und gegen mehrere Gegner gerichtet werden kann. Zudem beinhaltet "That Damn Dam" mit der Abrissbirne eine zusätzliche Umgebungsschadensquelle. Der gigantische Turm kann von Lo Wang genutzt werden, um mit Hilfe der stachelbesetzten Kugel und des richtigen Timings ganze Gegnergruppen auszulöschen.'Letztes aktuelles Video: Sneak Peek That Damn Dam MissionDer dritte Auftritt von Lo Wang soll sich stärker am ersten Teil (2013) orientieren. So gibt es keinen kooperativen Multiplayer-Modus, kein ausuferndes Beutesystem wie in Shadow Warrior 2, ausschließlich handgebaute Levels und einen viel agileren Helden mit einem weiterhin sehr losen Mundwerk. Vor allem die neuen Exekutionen sollen von dem flüssigen Wechsel zwischen Nah- und Fernkampf profitieren."Der gefallene Firmenshogun Lo Wang und sein früherer Arbeitgeber, späterer Erzfeind und noch späterer Mitstreiter Orochi Zilla begeben sich auf die unwahrscheinlich anmutende Mission, einen uralten Drachen dingfest zu machen, den sie nicht ganz absichtlich aus seiner ewigen Gefangenschaft befreit haben. Bewaffnet mit einer durchschlagenden Kombination aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang unbekannte Teile der Welt durchqueren, um die finstere Bestie zu finden und die Apokalypse erneut abzusagen. Alles, was dazu nötig ist, ist die Maske eines toten Gottes, das Ei eines Drachen, etwas Zauberei und genügend Feuerkraft, um die unwirtlichen Shadowlands zu bändigen."Letztes aktuelles Video: VideoVorschau