Ready Player Two: Science-Fiction-Roman erscheint im November

Screenshot - Ready Player Two (Spielkultur)

Das futuristische VR-Abenteuer Ready Player One wird fortgesetzt: Uploadvr.com ist aufgefallen, dass sich der zweite Roman der Serie von Ernest Cline mittlerweile vorbestellen lässt - z.B. auf Amazon.de als Gebundenes Buch, Taschenbuch, Kindle-Version und Audio-CD (ungekürztes Audiobook). Der Name lautet folgerichtig Ready Player Two ; die Geschichte soll direkt an die Handlung des ersten Teils anknüpfen. Als Datum wird der 24. November 2020 angegeben.Freunde des Romans dürften sich darüber freuen, dass die Story-Änderungen und Besonderheiten von Steven Spielbergs Verfilmung von Teil 1 (2018) ignoriert werden. Ready Player One spielte in einer tristen nahen Zukunftsvision, in der die Menschheit zu großen Teilen dazu gezwungen sind, ihr soziales Leben in einer VR-Umgebung zu verbringen. Für Aufregung sorgten allerdings die bunten virtuellen Welten der "Oasis", in denen eine wilde und gefährliche Schnitzeljagd voller Referenzen an die Popkultur früher Videospielzeitalter begann.Das Buch habe sich über 100 Wochen in der Bestsellerliste der Now York Times gehalten, so Uploadvr.com. Auch Spielbergs Verfilmung sei erfolgreich gewesen - mit einem Kino-Umsatz von 580 Mio. Dollar bei einem Budget von 160 Mio. Dollar. Cline habe bereits seit einigen Jahren am Nachfolger geschrieben. Bisherige Interviews zum Buch hätten lediglich ergeben, dass die Handlung direkt an den Vorgänger anschließe.Letztes aktuelles Video: 4Players-Talk zum Buch und Film