Final Fantasy 7 Remake - Teil 2: Co-Director des ersten Teils übernimmt Leitung

Naoki Hamaguchi wird die Entwicklung des zweiten Teils vom Final Fantasy 7 Remake leiten. Das hat Tetsuya Nomura im Interview mit der Famitsu bestätigt, wie Twinfinite berichtet. Nomura reicht als vorheriger Game Director damit den Staffelstab an den Co-Director des Auftakts weiter.Trotzdem bleibt Nomura weiterhin in das Remake-Projekt involviert: Er wird als Creative Director weiter massiv daran beteiligt sein, in welche Richtung sich die fortgesetzte Neuauflage des japanischen Rollenspiels entwickelt.Für Hamaguchi ist das Universum von Final Fantasy kein unbekanntes: Vor seiner Arbeit als Co-Director beim FF7-Remake war er bereits Projektleiter bei Mobius Final Fantasy, Haupt-Programmierer bei Lightning Returns: Final Fantasy XIII und hat bereits in verschiedenen Positionen bei Final Fantasy 12, 13, 13-2 und 14 mitgewirkt.