Tarzan VR: Schwingen, klettern, schwimmen und kämpfen im offenen VR-Dschungel

Das Leben eines Tarzans ist ziemlich abwechslungsreich - so erscheint es zumindest im montierten Mixed-Reality-Trailer von Tarzan VR, das derzeit bei Entwickler Stonepunk Studios und Publisher Fun Train in Arbeit ist. Das Video präsentiert anschaulich die verschiedenen Mechaniken des Action-Adventures, das laut Uploadvr.com etwa Ende des Jahres in Episodenform für PSVR Valve Index, Oculus Rift und HTC Vive erscheinen soll."Wer wollte nicht irgendwann in seinem Leben wie Tarzan schwingen? Besuchen Sie uns unter https://www.tarzanvirtualreality.com , um mehr zu erfahren. TARZAN VR ™ ist ein episches, episodisches Abenteuer für Virtual Reality mit Funktionen, Kämpfen, Leichtathletik, Interaktion mit Kreaturen und Naturwunder. Entdecken und erobern! Spieler können schwingen, klettern, schwimmen und sich durch fünf offene Umgebungen kämpfen, die jeweils ihre eigenen geografischen Landschaften und Herausforderungen bieten."