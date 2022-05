Black Myth: Wukong: Neues Video mit 15 Minuten Gameplay

Die Wartezeit auf das kommende, optisch und animationstechnisch herausragende Actionspiel Black Myth Wukong wird schier unerträglich. Ein neues Video zeigt den wehrhaften Affengott abermals in Aktion.Die chinesischen Entwickler von Game Science Interactive Technology werden nicht müde, der dürstenden Zocker-Gemeinde neue Häppchen ihres Actionspiels Black Myth Wukong zu präsentieren. Ein neues Video bildet einen Zusammenschnitt neuer und bereits bekannter Szenen, die nur mit drei Silben beschrieben werden können: ko-los-sal!Neben der fantastischen Optik, die von der Unreal Engine 5 befeuert wird, können auch die feinen Animationen der Spielfigur und deren Widersacher maximal begeistern. Hoffentlich bleibt das Spiel keine Grafik-Demo, die niemals das Licht der Bildschirme erblicken wird. In der aktuellen Form, Black Myth Wukong soll für PC, Xbox und PS5 erscheinen, wäre es eines der erste Spiele, die wirklich zeigen, dass sich, abseits von 60 fps, wirklich etwas in Richtung Next Gen tut.Bisher zeigen nur sehr wenige Spiele, wie etwa Ratchet & Clank: Rift Apart oder Returnal, warum man unbedingt von einer PS4 auf eine PS5 umsteigen sollte. Black Myth Wukong würde sich hier nicht nur einreihen, sondern in der bis jetzt gezeigten Form, die Speerspitze hochqualitativer Actionspiele für die PS5, die Xbox Series X (und den PC) bilden.Einen genauen Releasetermin gibt es aktuell noch nicht. Black Myth Wukong soll aber irgendwann 2023 erscheinen.