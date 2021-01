Ashwalkers: A Survival Journey: Neuer Name für die postapokalyptische Überlebenssimulation (ehemals Cendres)

Die postapokalyptische Überlebenssimulation Cendres: A Survival Journey hat einen neuen Titel erhalten. Es wird fortan Ashwalkers: A Survival Journey heißen und soll im April 2021 für PC erscheinen. Das Spiel entsteht bei Nameless XIII, dem Studio von Hervé Bonins (Mitbegründer von Dontnod). Publisher ist Dear Villagers (ScourgeBringer, The Forgotten City).Ashwalkers ist eine Überlebenssimulation, in der sich vier Abenteurer auf eine Reise durch die verwüstete Erde aufmachen. Es gibt niemanden mehr, der ihre Taten verurteilen könnte und so müssen Spieler allerlei Entscheidungen in moralischen Dilemmata treffen. Gleichzeitig müssen Nahrung, Medizin und andere Vorräte verwaltet werden, um das Überleben der Gruppe sicherzustellen und eines der insgesamt 34 Spielenden zu erreichen. Ashwalkers wird zudem beim kommenden Steam Spielefestival (3. bis 8. Februar) erstmals in Form einer Demo mit etwa 30 Minuten Spielzeit spielbar sein."Beginnend 200 Jahre nach den ersten geologischen Desastern, erzählt Ashwalkers die Geschichte der sogenannten Section, einer Gruppe Überlebender, die sich in einer verwüsteten Welt durchschlägt. Ihr Ziel ist es, einen Zufluchtsort zu finden, doch um ihn zu finden, müssen sie erst eine post-apokalyptische Einöde überqueren und komplexe moralische Dilemmas meistern. Lerne auf deiner Reise durch das Ende der Welt die intimen Dynamiken, Beziehungen und Spannungen zwischen Petra, der mutigen Anführerin der Gruppe, dem pragmatischen Kämpfer Sinh, dem jungen, optimistischen Wissenschaftler Kali und dem vorsichtigen Kundschafter Nadir kennen", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Renaming Trailer