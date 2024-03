Velan Studios: Fast die Hälfte der Mitarbeiter des Mario Kart Live-Entwicklers könnte ihren Job verlieren

In der vergangenen Zeit machten viele mehr oder minder bekannte Entwicklerstudios in der Gaming-Branche vor allem mit eher ernüchternden Neuigkeiten, in denen sie teilweise ganzeverkündeten, auf sich aufmerksam. Auch derbefindet sich aktuell in einer schwierigen Phase.Gerade der Umstand, dass ein zunächsteines externen Partners jüngst eingestampft wurde, bereitet dem Studio Kopfzerbrechen. Von denkönntebei Velan betroffen sein, wie es heißt.Das in den USA ansässige Studio steht nicht nur hinter dem Mario Kart Live-Ableger, sondern auch hinter Titeln wie Hot Wheels: Rift Rally oder dem eher kurzweiligen Knockout City , einem Multiplayer-Titel, dessen Serverzum Stillstand kamen. Nun gibt Velan bekannt, dass man sich in einemder Umstrukturierung befinden würde.Grund sei vor allem, dass ein „wichtiges Projekt“, das in Zusammenarbeit mit einem externen Partner ins Leben gerufen wurde, kurzerhand gestrichen wurde. Dem geschuldet gilt als wahrscheinlich, dass das Studiosein wird, die volle Größe seiner Belegschaft beizubehalten. Gleichseien darüber informiert worden, dass sie „in den kommenden 60 Tagen von einer Entlassung betroffen sein könnten“.„Dies ist ein, und wie sie stehen auch wir vor einigen sehr harten Entscheidungen… Das ist traurig, weil wir ein großartiges Team haben, das sein Handwerk mit großer Leidenschaft ausübt. In nächster Zeit werden wir uns, von denen einige noch in diesem Jahr erscheinen sollen, und neue Partnerschaften eingehen, um die Auswirkungen zu minimieren., dass wir so viele Benachrichtigungen wie möglich zurücknehmen können“, so heißt es im offiziellen Statement des Entwicklers.Velan sichert derweil allen Mitarbeitern, die man in den nächsten zwei Monaten entlassen muss,zu. Zu Anfang des Jahres wurde bekannt, dass. Neben dem Chef des Baldur’s Gate 3-Entwicklers Larian , Swen Vincke, äußerte sich auch unser Redakteur JonasLetztes aktuelles Video: VideoTest