Oculus Quest 2: Update bringt experimentelle AR-Unterstützung

Screenshot - Oculus Quest 2 (OculusQuest, VirtualReality)

Noch bevor das Mixed-Reality-Headset Lynx im September seine Kickstarter-Kampagne startet, beliefert auch Facebook sein aktuelles VR-System Oculus Quest 2 mit einem Passthrough-Modus. Im offiziellen Oculus-Blog via Mixed.de ) wurde verraten, dass das Update des derzeitigen "v31 SDK Release" eine solche (vorerst experimentelle) Durchsicht per Programmierschnittstelle (API) hinzufügt.Aufgrund Facebooks gestaffelter Auslieferung kann es wie immer gut eine Woche dauern, bis das Update bei allen Nutzern angekommen ist. Mit Hilfe der Tracking-Kameras sieht man mit Hilfe der Neuerung die echte Umgebung unterm Headset. in diese können Entwickler dann Computerbilder, Farbfilter & Co. einblenden. So ließen sich AR-Spiele im Stil von Pokémon GO, gemeinsame Meetings mit anderen Personen oder auch mehrere virtuelle, im Raum schwebende Monitore verwirklichen ( hier gibt es ein paar anschauliche Animationen ).Ebenfalls im Update enthalten sind die Option, Freunde in VR-Spiele einzuladen, ein eigenständiges Sicherheits-Tab in den System-Optionen, eine Speicherung von Passwörtern im Oculus-Browser, Komfort-Funktionen für Messenger, weniger auftretende Fehler im drahtlosen Betrieb am Spiele-PC (Air-Link) sowie Support für USB-C-Kopfhörer (ausschließlich Quest 2).