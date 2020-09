Paper Beast: Folded Edition: Umsetzung ohne VR erscheint im Oktober

In VR war Paper Beast eine besondere Erfahrung ( zum Test ), heute hat Entwickler Pixel Reef allerdings auch eine Non-VR-Version des Spiels angekündigt. Paper Beast: Folded Edition wird am 20. Oktober für den PC erscheinen ( zur Steam-Seite ). Das Studio wird von Game-Designer Eric Chahi (Another World, From Dust) geleitet."Paper Beast: Folded Edition basiert auf den VR-Hit Paper Beast, benötigt aber kein VR-Headset und macht das überraschende Abenteuer so für weitere PC-Spieler zugänglich. Die fantastische Spielwelt bietet ein Ökosystem, das in Echtzeit berechnet wird, zahlreiche seltsame Kreaturen, mit denen man sich anfreunden kann, sowie ein für PC-optimierties Kamerasystem und Gameplay.Paper Beast: Folded Edition enthält alle Updates der VR-Version, sowie überarbeitete Lichteffekte. Zudem bietet die neue Version von Paper Beast ein komplett neues Bewegungssystem für Maus- und Tastatur- sowie Controller-Steuerung, die für eine optimale PC-Spielerfahrung sorgt und von Grund auf für die Plattform erstellt wurden.(...)Als die ersten Entdecker eines unberührten Landes, freunden sich Spieler mit exotischen Kreaturen an und jede Interaktion mit ihnen wird von einer einzigartigen und umfangreichen Physik-Engine berechnet. Im Verlauf des Spiels macht harmonische Zusammenarbeit mit der Natur es möglich, die Umgebung zu verändern und so Rätsel zu lösen und Hindernisse zu überwinden. Spieler retten verschiedene Wesen von natürlichen Feinden und Naturkatastrophen, formen Umgebungen und vermeiden Unwetter.Neben dem Abenteuer-Modus bietet Paper Best: Folded Edition einen Sandbox-Modus, in dem Spieler experimentieren und beinahe unendlichen Möglichkeiten erforschen können. Spieler können das Terrain verändern, mit dem Wetter spielen und mit Tieren und Pflanzen interagieren. Alle daraus resultierenden Konsequenzen werden in Echtzeit von der umfassenden Physik-Engine berechnet.Paper Beast: Folded Edition wird für ¤16,99 erhältlich sein. Die aktuelle VR-Version von Paper Beast wird es auch im Bundle mit der Folded Edition für ¤19,99 geben. Paper Beast ist in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und Russisch spielbar."