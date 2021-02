The Climb 2: Cryteks Kletterspiel kraxelt Anfang März in den Quest-Store

Im September hatte Crytek im Rahmen des Events "Facebook Connect 2020" den zweiten Teil des idyllischen Kletterspiels The Climb angekündigt - und zwar exklusiv für die Quest-Plattform (also für die Headsets Oculus Quest und Oculus Quest 2). Im Oculus-Blog wurde mittlerweile ein Termin genannt: The Climb 2 soll am Donnerstag, 4. März erscheinen.Neu sind dynamische Objekte wie Seile, Cotainer und Leitern, die auf das Gewicht des Spielers reagieren sollen. Inklusive der neuen Stadt komme das Spiel auf insgesamt fünf Schauplätze. Als weitere Kennzahlen werden 32 Handschuhe, 25 Uhren und 36 Armbänder genannt. Ebenfalls hinzugefügt wurden weitere Tageszeiten und Schwierigkeitsgrade auf allen Karten. In asynchronen Mehrspieler-Modi wird man mit Freunden um die Bestenlisten kämpfen können.Letztes aktuelles Video: Coming to Quest