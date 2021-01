Altdeus: Beyond Chronos: Umsetzungen für PSVR und SteamVR angekündigt

Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality) Screenshot - Altdeus: Beyond Chronos (OculusQuest, OculusRift, VirtualReality)

Bald können auch Nutzer von PlayStation VR und SteamVR in die Visual Novel Altdeus: Beyond Chronos abtauchen. Das seit dem 3. Dezember 2020 für Oculus Rift und Quest erhältliche Adventure im Stil eines SciFi-Anime erscheint laut MyDearest Inc. am 15. April für Sonys VR-Plattform und bereits am 19. Februar für SteamVR.Die Fortsetzung zu Tokyo Chronos spielt im Jahr 2280 und dreht sich u. a. um mächtige Mech-Anzüge. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Supersoldatin Chloe, die sich auf einem Rachetrip gegen den Mörder ihres Freundes befindet. Als Spielzeit werden 15 bis 20 Stunden angegeben, wobei sich nach jedem Spielabschluss neue Wege öffnen sollen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: English Voice Cast Story Trailer