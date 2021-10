Monster Hunter Rise: Demo für PC veröffentlicht

Capcom hat eine PC-Demo zu Monster Hunter Rise ab 39,99€ bei kaufen ) via Steam veröffentlicht. Die Demo bietet Offline-Solo- und Online-Multiplayer-Modi für bis zu vier Spieler, alle 14 Waffentypen, eine "Training"-Option und ein "Wyvern-Ritt-Technik-Tutorial" mit Tipps und Anleitungen. Insgesamt sind drei verschiedene Jagdquests und Monster mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden dabei: Anfänger (Groß-Izuchi), Fortgeschrittene (Mizutsune) und Experten (Magnamalo).Die PC-Version von Monster Hunter Rise wird am 12. Januar 2022 via Steam erscheinen (Preis: 59,99 Euro). Sie wird alle "wesentlichen Inhalte" der Switch-Fassung bis November 2021 enthalten. Weitere Informationen zu den Inhalten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die PC-Edition wird 4K-Auflösung mit Ultrawide-Unterstützung (21:9-Seitenverhältnis), unbegrenzte Framerate und hochauflösende Texturen bieten. Denuvo Anti-Tamper ist als Drittanbieter-DRM an Bord.Letztes aktuelles Video: PCTrailer