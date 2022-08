Monster Hunter Rise: Erstes, kostenloses Update mit vier neuen Monstern

Diese neuen Monster gibt es

Schön aber gefährlich

Ab sofort steht für Monster Hunter Rise ( ab 30,59€ bei kaufen ) ein kostenloses Update bereit. Es bringt neue Monster, die sich an erfahrene Jäger richten, die über den Meister-Rang ab der Stufe 10 verfügen.Rund einen Monat nach dem Erscheinen der Sunbreak-Erweiterung für die Switch- und PC-Monsterjagd Monster Hunter Rise, schiebt Capcom im Rahmen der bereits angekündigten Updates, den ersten kostenlosen Download nach.Das erste neue Monster feierte sein Debut in Monster Hunter 3 Ultimate und macht sich das Licht des Mondes zunutze. Der Lucent Narcacuga ist in das Lage, den Mondschein zu reflektieren und sich auf diese Weise nahezu unsichtbar zu machen. Das zweite neue Monster ist nicht so ein Leisetreter, denn der Seething Bazelgeuse hört gar nicht mehr auf, seine explodierenden Schuppen auf die Monster-Jäger abzuwerfen.Anders, als in der normalen Variante kann dieses Ungetüm gleich einen ganzen Schwall an gefährlichen Geschossen darnieder regnen lassen. Kenner wissen, dass der Kampf gegen diese Monster-Variante zusätzlich besonders ungemütlich wird, wenn sie den Aggro-Status erreicht und dann noch schwerer zu fassen ist.Gleiches gilt für die alten Bekannten, die Neuzugänge Silver und Golden Rathalos, die selbst für gestählte Jäger schwer zu knacken sind. Auch diese verfügen nun über einen neuen Status, der es ihnen erlaubt, noch härter und schneller zuzuschlagen. Dazu teilt Capcom mit, dass die Drachen-Veteranen, wie auch viele weitere Monster aus Rise, über neue Angriffsmanöver und damit verbunden neue Animationen verfügen. Natürlich bringen alle vier Neuzugänge auch das Material für neue Rüstungs- und Waffen-Varianten mit.