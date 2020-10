The Guise: Düsteres Metroidvania-Märchen für PC veröffentlicht

Ein absurdes Märchen: Die Welt von The Guise ist voller furchteinflößender Orte, wie sterbende Dörfer, dunkle Wälder, Kerker, Labyrinthe und verborgene Kammern mit Schätzen, die mehr über die Welt von Ogden verraten.

Eine neue Form: Als Mensch kann mit einem Schwert oder anderen Waffen gekämpft werden, nun aber muss sich Ogden auf seine neuen animalischen Fähigkeiten verlassen.

Weiterentwicklung: Die Fähigkeiten besiegter Bosse können absorbiert werden. Beim Kämpfen gegen normale Gegner werden Augäpfel gesammelt, die als Währung dienen und gegen Upgrades beim Augensammler eingetauscht werden können.

Licht in der Dunkelheit: Die makabre Welt von The Guise ist hart und ungerecht – aber auf ein paar Personen ist trotzdem Verlass. Zum Beispiel auf die Kinder, deren Augen rein und deren Wahrnehmung der Welt noch nicht von Dunkelheit umhüllt ist. Oder der Augensammler, der den Schmerz und die Verzweiflung des Jungen in dem Köper des Monsters spürt.

Am 20. Oktober 2020 haben Rasul Mono und GameNet das 2D-Action-Adventure The Guise für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 27. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,55 Euro statt 9,50 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Ogden, ein zu neugieriger Waisenjunge, schleicht sich, entgegen des Rates der Leiterin des Waisenhauses, in ein zugesperrtes Zimmer und setzt eine verfluchte Maske auf, die ihn zu einem Monster macht. Es gilt nicht nur, sich an den neuen Körper zu gewöhnen und die monströsen neuen Fähigkeiten zu meistern, sondern auch an den letzten Überbleibseln der eigenen Menschlichkeit festzuhalten. Ogden hat nun bestialische Beweglichkeit, monströse Kräfte und übermenschliche Fähigkeiten. Aber Vorsicht - fast alles in diese Welt ist hinter ihm her."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer