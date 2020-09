When The Past Was Around: Emotionales Rätselabenteuer für PC erschienen, Konsolenfassungen folgen

Persönlich und universell. Es ist ein Spiel über die Überwindung der Vergangenheit und die Suche nach dem Selbst

Öffne die Schatzkiste, trinke Tee, mache Wäsche. Verschiedene Rätsel zu lösen und viele Geheimnisse zu entdecken in alltäglichen vertrauten Gegenständen und Aktivitäten

Eine süße und skurrile Reise, die in einer Reihe von handgezeichneten, bodenständigen Szenarien stattfindet

Atmosphärische Geigenmusik begleitet dich von den friedlichen Tagen bis zu den schwärzesten Momenten

Am 22. September 2020 haben Mojiken Studio ( A Space for the Unbound ) und Toge Productions das narrative Puzzle-Adventure When The Past Was Around für PC veröffentlicht. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen im November folgen. Auf Steam , wo auch ein kostenloser Prolog erhältlich ist, wird noch bis zum 29. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (5,93 Euro statt 6,59 Euro).Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 116 Reviews positiv). When The Past Was Around stammt aus der Feder von Brigitta Rena, der Entwicklerin von A Raven Monologue und She And The Light Bearer , die auf Valves Download-Portal bis dato ebenfalls "sehr positiv" bewertet wurden. Es sei "ein Abenteuer-Point-and-Click-Puzzlespiel über Liebe, Weiterkommen, Loslassen und die Freude und den Schmerz von allem dazwischen.Das Spiel erzählt eine bittersüße Geschichte zwischen einem Mädchen und ihrem Geliebten in einer surrealen Welt, die aus unzusammenhängenden Räumen aus Erinnerung und Zeit besteht. Mit jedem gesammelten Hinweis, gelösten Rätseln und aufgeschlossener Tür wird das Mädchen ihren Weg finden und die Geheimnisse zwischen ihr und ihrem Geliebten, die Geheimnisse, die sie früher kannte, entschlüsseln.When The Past Was Around ist eine kurze stille narrative Erfahrung, welche in unter zwei Stunden vollendet werden kann. Obwohl es ein kurzes Spiel ist, haben wir unsere aller Herzen dafür eingesetzt dir eine tiefe und bedeutungsvolle Erfahrung zu bieten. Wir hoffen dass der kurze Moment den du mit Eda and Owl verbringst, unschätzbar und unvergesslich wird."