Kirby Fighters 2: Kampfspiel mit Kirby und seinen Freunden & Widersachern

Screenshot - Kirby Fighters 2 (Switch) Screenshot - Kirby Fighters 2 (Switch) Screenshot - Kirby Fighters 2 (Switch) Screenshot - Kirby Fighters 2 (Switch) Screenshot - Kirby Fighters 2 (Switch) Screenshot - Kirby Fighters 2 (Switch) Screenshot - Kirby Fighters 2 (Switch)

Nintendo hat Kirby Fighters 2 im eShop für Switch (19,99 Euro) veröffentlicht. In dem "Kampfspiel" tritt Kirby - oder mehrere Kirbys - gegen altbekannte Freunde und Widersacher wie Waddle-Dee-Assistent, Meta-Knight, König Dedede, Gooey und Magolor gegeneinander an. Alle Fähigkeiten und Charaktere sollen laut Nintendo eigene Spielweisen und Kampfstile ermöglichen:"Kirby führt in jedem Kampf eine Vielzahl von Attacken aus. Dazu nutzt er 17 der beliebtesten Spezial-Powers aus der gesamten Kirby-Serie, einschließlich der Schwert- und der Bumerang-Fähigkeit. Darüber hinaus feiert in Kirby Fighters 2 die neue Wrestling-Maske Premiere."Im Story-Modus tritt Kirby gemeinsam mit einem verbündeten (und auch spielbaren) Charakter gegen König Dedede und Meta-Knight an. Gemeinsam erklimmen sie einen Turm voller Herausforderungen. Zwischen den Stockwerken des Turms können Items ausgewählt werden, die ihre Reise erleichtern.Multiplayer: "Lokal auf einer Konsole, über die drahtlose lokale Verbindung mehrerer Konsolen und online können sich bis zu vier Spieler:innen gemeinsam ins Getümmel stürzen. Für Online-Spiele benötigen sie lediglich einen Nintendo-Account und die kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online. Die Regeln für die Kämpfe im Team oder jeder-gegen-jeden können sie selbst festlegen: Sie dürfen hilfreiche Gegenstände und Hindernisse auswählen und sogar bestimmen, ob man in den Teamkämpfen als Geist zurückzukehren kann."Letztes aktuelles Video: Trailer