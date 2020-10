Football Manager 2021: Neuerungen: Interaktion, Spieltag, Anwerbung und Ende der Saison

Sports Interactive und Sega haben die ersten Neuerungen und Verbesserungen beim Football Manager 2021 ab 54,99€ bei vorbestellen ) in einem Video präsentiert. Owen Spencer ( Spencer FC ) geht auf die Kommunikation und die Interaktion mit anderen Personen, den eigentlichen Spieltag, die Anwerbung von neuen Spielern und das Ende der Saison ein. Sega : "Kommunikation ist in FM21 nun viel bedeutsamer. Nicht nur Pressekonferenzen und Konversationssystem wurden völlig überarbeitet, sondern auch die Weise, wie ihr sprecht. Es klingt jetzt viel menschlicher und realistischer als je zuvor. Das Team bei Sports Interactive hat außerdem Schnelle Gespräche eingeführt: Kurze, informelle Unterhaltungen, wenn ihr z.B. einen Spieler zur Seite nehmt und über ein bestimmtes Thema sprecht. Das können aber auch Gespräche mit Personen außerhalb des Vereins sein, wie verliehene Spieler, gegnerische Trainer oder auch Journalisten. Außerdem wird das in FM altbekannte Tonalitätssystem durch Gesten ersetzt. (...) Mit Gesten könnt ihr andere beeinflussen, aber sie beeinflussen auch eure Persönlichkeit und wie ihr von Spielern und Medien wahrgenommen werdet."Letztes aktuelles Video: New Headline Features"Die Match-Benutzeroberfläche wurde ebenfalls überarbeitet und modernisiert. Das Geschehen auf dem Platz steht jetzt im Mittelpunkt, ihr seht das ganze Spiel und werdet eine Reihe grafischer Verbesserungen bemerken, darunter bessere Spielermodelle, ein verbessertes Animationssystem und bessere Lichteffekte. (...) Nach dem Spiel erhaltet ihr einen vollständigen Bericht über das Spiel mit Reaktionen der Presse und in den sozialen Medien und einem Berg statistischer Daten, darunter SIs eigenes xG-System, das in Zusammenarbeit mit dem Team von SciSports in FM21 neu eingeführt wird. Ihr seht jetzt zum Beispiel, wie kaltschnäuzig eure Spieler vor dem Tor waren (oder eben nicht!).""Vor Beginn jedes Transferfensters gibt es ein Treffen mit den obersten Entscheidungsträgern eures Vereins. Hier bekommt ihr Ratschläge zu den Positionen, auf denen Handlungsbedarf besteht und könnt eure Meinung sagen und euren Scouts neue Aufträge geben. Das bringt euch dazu, auch an die weitere Entwicklung und langfristige Strategie des Vereins zu denken.""FM21 legt einen neuen Schwerpunkt auf die Rolle des Managers und fügt weitere Instrumente hinzu, die es Managern ermöglichen, ihre Persönlichkeit und ihr Können gezielt zu entwickeln. Neue Ergänzungen und Spiel-Upgrades sorgen für eine beispiellose Authentizität des Fußballs und sorgen für zusätzliche Tiefe und Dramatik. Ab Anfang Oktober werden in den Social-Media-Kanäle des Football Manager und auf der Football Manager-Website neue Funktionen und Lizenz-Updates vorgestellt", schreibt Sega.Der Football Manager 2021 wird am 24. November für PC im Epic Games Store und bei Steam veröffentlicht (abermals mit Bundesliga-Lizenz). Der Early Access wird etwa zwei Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin verfügbar sein. Darüber hinaus wird die FM-Serie auf die Xbox zurückkehren - zum ersten Mal seit 2007. Die vor Ende des Jahres erscheinende Xbox-Edition ist eine speziell zugeschnittene Version des Spiels (nach dem Vorbild der Touch-Serie), die speziell für den Xbox-Controller angepasst wurde. FM21 Xbox wird im Xbox Store erhältlich sein und ist ein digitaler Play-Anywhere-Titel, der es Spielern ermöglicht, ihre gespeicherten Spiele über ihre Xbox-Konsole und jeden Windows 10 PC zu spielen. Das Spiel wird auf Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X erhältlich sein. Es muss nur einmal gekauft werden, um es dann über das komplette Xbox-Ökosystem hinweg zu spielen.