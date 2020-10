Cube Escape Collection: Von Twin Peaks inspirierte Adventure-Sammlung für PC veröffentlicht

Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC) Screenshot - Cube Escape Collection (PC)

Am 14. Oktober 2020 haben Rusty Lake die Adventure-Sammlung Cube Escape Collection für PC veröffentlicht . Auf Steam und itch.io wird aktuell ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Preis von 3,99 Euro bzw. 4,99 Dollar gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 98 Prozent von 121 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Diese Spielesammlung aus klassischen Point-and-Click-Adventures folgt den Erlebnissen des Kriminalkomissars Dale Vandermeer, der im Mordfall an einer Frau ermittelt und immer tiefer in die rätselhafte Welt von Rusty Lake eintaucht.Cube Escape ist die erste Spiele-Serie von Rusty Lake, die dich in die Welt von Rusty Lake führt. Als große Inspiration diente dafür die Fernsehserie Twin Peaks. Die gesamte Reihe wird für Steam aktualisiert und im preiswerten Bundle angeboten, damit die Spiele das Ende der Flash-Game-Ära überdauern können. Die Cube Escape Collection beinhaltet 9 Teile: Seasons, The Lake, Arles, Harvey's Box, Case 23, The Mill, Birthday, Theatre und The Cave."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer