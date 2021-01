Story of Seasons: Pioneers of Olive Town: Erweiterungspass mit fünf DLCs angekündigt

verschiedene Tierkostüme für die Protagonisten und Heiratskandidaten

"Olivingen Mistery Files"-Szenario: Im ersten Mistery-Files-Szenario der Story-of-Seasons-Reihe helfen Spieler den Charakteren Mikey und Cindy dabei, das Geheimnis hinter eigentümlichen Vorfällen in Olivingen aufzudecken.



"Windswept Falls Expansion Pack": In dieser Erweiterung steht Spielern ein brandneues Gebiet mit vier Charakteren aus einem vergangenen Teil der Reihe vom Nintendo-3DS-System bereit, inklusive zwei Heiratskandidaten.

Schuluniform-Kostüme für die Protagonisten und Heiratskandidaten

"Terracotta Oasis Expansion Pack": Spieler können eine exotische Oase erkunden, in der vier Charaktere von Story of Seasons für Nintendo 3DS beheimatet sind, inklusive zwei Heiratskandidaten.



"Yukata Set"-Kostüme für die Protagonisten und Heiratskandidaten

"The Legendary Sprite Dance"-Szenario: Spieler werden im Dorf der Erdgeister Teil eines rauschenden Festes, in dem sie entschlossen sind, ihren legendären Tanz wiederzubeleben - ob mit oder ohne Zustimmung ihres Anführers.



"Twilight Isle Expansion Pack": Spieler segeln in dieser Erweiterung zu einer Insel umgeben von Dämmerschein, auf der vier Charaktere aus Story of Seasons: Trio of Towns inklusive zwei Heiratskandidaten wohnen."

Petes und Claires Overalls aus Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Yutos und Naomis Hoodies aus Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Henrys und Hollys Western-Outfits aus Story of Seasons: Trio of Towns

Auch die Farm- und Lebenssimulation Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Release: 26. März 2021 auf Switch) wird einen Erweiterungspass bieten. Fünf Download-Erweiterungen sollen im Laufe des Jahres erscheinen und zusätzliche Outfits, Heiratskandidaten und Szenarien in der Welt von "Olivingen" einführen."Part 1 - April 2021Part 2 - Mai 2021Part 3 - Juni 2021Part 4 - Juli 2021Part 5 – August 2021Allen Käufern des Erweiterungspasses stehen außerdem von Beginn an folgende Kostüme bereit:Die genauen Veröffentlichungsdaten und weitere DLC-Details werden zu späterer Zeit bekanntgegeben. Der Erweiterungspass von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ist ab dem 26. März für 19,99 Euro im Nintendo eShop verfügbar.Spielbeschreibung des Herstellers: "Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ist der erste völlig neue Hauptteil, der zuerst auf Nintendo Switch erscheint. Spieler erleben eine Welt voller Abenteuer, Romantik und natürlich Landwirtschaft, während sie das Land ihres Großvaters wieder in seiner ganzen Pracht erstrahlen lassen. Die Spieler erwarten romantische Begegnungen in Olivingen und dank neuer Features völlig neue Freiheiten beim Bewirtschaften ihrer Farm. Sie zähmen die Wildnis, entdecken neue Tiere und Pflanzen und individualisieren ihr neues Zuhause mit einem bisher nie da gewesenen Grad an Anpassungsmöglichkeiten. Der lang erwartete neue Ableger der Farm-/Lebenssimulationsreihe bietet den Spielern mehr Freiheit als je zuvor. Mithilfe ihres Pioniergeistes gestalten sie die ungezähmte Wildnis, entdecken neue Tiere sowie Erträge und helfen ihnen, auf ihrer Farm zu gedeihen. Spieler können jeden Zentimeter ihres neuen Hofs individualisieren, um völlig neue Heiratskandidaten aus Olivingen zu beeindrucken - einem aufstrebenden touristischen Hotspot, der zusammen mit der Farm der Spieler wächst und gedeiht."Letztes aktuelles Video: Nintendo Direct Mini AnkündigungsTrailer