Breathedge: Skurriles Weltraumabenteuer für Konsolen erschienen

Publisher HypeTrain Digital und Entwickler Redruins Softworks haben den Konsolen-Release des zermürbenden Überlebenskampfes Breathedge verkündet. Der skurrile Einzelspieler-Titel im Weltraum ist am Dienstag, 6. April 2021 als Download für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienen. Bis Mittwoch, 14. April gibt es auf allen Plattformen eine Ermäßigung um 20 Prozent auf den regulären Preis von 19,99 Euro (auf der PS4 nur für PS-Plus-Abonnenten)."Überlebe im offenen Weltraum! Entdecke zusammen mit deinem unsterblichen Huhn die Wahrheit hinter einem plötzlichen Raumschiffunfall. Stelle Werkzeuge her, steuere Fahrzeuge und sogar Raumstationen, um zu überleben und das Wrack zu erkunden.Ein riesiger Weltraum-Leichenwagen erleidet ein Unglück im Weltraum und hinterlässt einen Bereich voller Trümmer, Särge, toter Passagiere und dich selbst. Überlebe in dieser interstellaren Müllhalde, decke eine globale Verschwörung auf, rette die Prinzessin und brich dir nicht die Finger, während du auf deiner Reise durch die Welt auf der Tastatur herumhämmerst (für vollständige Immersion wird empfohlen, deinen Bildschirm eingeschaltet zu lassen).Es dauerte lange, bis sich unsere Vorfahren weiterentwickelten, weil sie kein Isolierband hatten. Du hast es aber und weißt, wie man es benutzt. Mit diesem magischen Artefakt kannst du eine große Vielfalt an nutzlosen Objekten erschaffen und sie aus der Luftschleuse werfen! Es gibt auch viele nützliche Gegenstände zu erstellen, aber sei vorsichtig, da dies zum erfolgreichen Abschluss des Spiels führen kann." Im Test für den PC resümierte Eike, dass der selbstironische Humor in der visuell und technisch überzeugenden Weltraumerkundung Geschmackssache sein dürfte. Die Grundlagen von Breathedge wirkten solide, doch das eigentliche Spiel entpuppte sich als zunehmend mühseliger Grind - mehr dazu hier Letztes aktuelles Video: Launch Trailer