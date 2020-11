Captain Sabertooth and the Magic Diamond: Piratenabenteuer läuft auf PC und Switch vom Stapel

Aktualisierung vom 20. November 2020, 17:14 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 17. November 2020, 08:43 Uhr:

Inzwichen haben Ravn Studio und Zordix Publishing das Piratenabenteuer Captain Sabertooth and the Magic Diamond alias Käpt'n Säbelzahn und der magische Diamant für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 27. November ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (23,99 Euro statt 29,99 Euro), während im eShop 34,89 Euro fällig werden.Am 20. November 2020 werden Zordix Publishing und der norwegische Entwickler Ravn Studio das Plattform-Abenteuer Captain Sabertooth and the Magic Diamond für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Zum Inhalt heißt es vom Hersteller: "In einer Welt voller Piraten und tropischer Inseln ist kein Bösewicht gewiefter und gefürchteter als der fiese Käpt'n Säbelzahn. Seit Jahren herrscht er mit seinem mächtigen Schiff The Dark Lady über die Sieben Meere. Er ist überzeugt, dass der Spieler weiß, wo ein legendärer magischer Diamant versteckt ist und droht bei verweigerter Mithilfe mit dem Kielholen.In der lauschigen und detaillierten 3D-Welt von Captain Sabertooth and the Magic Diamond, voller klassischer 2D-Plattforming-Action, sind Erkundungs-Skills ebenso wichtig wie das Beherrschen von Piraten-Werkzeugen. Schwert und Schleuder sind hilfreich im Kampf gegen Dschungel-Tiere, Piraten, die aus Davy Jones' Schrank auferstanden sind oder Maga Khans Affen-Armee, die alle versuchen, den Spieler vom Schatz fernzuhalten. Mit der richtigen Ausrüstung geht es auf der Suche nach dem Diamanten auf den Boden des Ozeans oder hoch in Baumkronen.Um sich mit der restlichen Crew gutzustellen, warten verwegene Minispiele auf die Hauptfigur wie Flipper mit einem in ein Fass gestopften Piraten, Zielübungen mit den Kanonen der Dark Lady, die Navigation durch verräterische Dschungelflüsse und mehr. Ganz nebenbei kann auch das Schiff selbst mit glitzernden Schätzen und gewonnenen Preisen aufgepeppt werden."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer