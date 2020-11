Cake Bash: Kuchen-Party startet auf Switch

Screenshot - Cake Bash (Switch) Screenshot - Cake Bash (Switch) Screenshot - Cake Bash (Switch) Screenshot - Cake Bash (Switch) Screenshot - Cake Bash (Switch) Screenshot - Cake Bash (Switch)

Am 19. November 2020 haben High Tea Frog und Coatsink das bereits für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Partyspiel Cake Bash auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop , wo ebenfalls eine kostenlose Demo verfügbar ist, kostet wie auf den anderen Konsolen 19,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "In Cake Bash kämpfst du darum, der leckerste Kuchen auf dem Tisch zu sein! In diesem rasanten Partyspiel für 4 Spieler versuchen niedliche Kuchen einander den Garaus zu machen.Wähle deinen Lieblingskuchen und kämpfe in realistischen Arenen mit eigenen Zielen. Decke dich mit Sweeties ein oder schleudere Obst in eine Torte - es gibt genug für alle! Um etwas abzukühlen, kannst du eine Reihe Minispielhäppchen genießen - röste die perfekten Marshmallows, trage den besten Zuckerguss auf oder sei das letzte Kuchenstück in Messer-Gabel.Führe deine Kuchenstücke durch die Bäckerei, während sie sich schick machen, um Kunden in 'Leckerschmecker' zu beeindrucken! Kaufe leckere Garnierungen, damit du das Rennen machst ... Oder du kannst einfach immer wieder deinen Lieblingsmodus spielen, wie du magst! Spiele auf dem selben Bildschirm, finde Herausforderer online oder kämpfe gegen gut ausgebackene Bots. Zeit, aus dem Ofen zu kommen und alle aufzumischen!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch