Is It Wrong to Try to Shoot 'em Up Girls in a Dungeon?: Kostenlose Balleraction für PC, PS4 und Switch

Am 25. bzw. 27. November 2020 haben PQube und Mages die 2D-Arcade-Action Is It Wrong to Try to Shoot 'em Up Girls in a Dungeon? für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht . Das kostenlose Stand-Alone-Minispiel zu Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate ist allerdings nicht in allen Regionen erhältlich. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, sowie im österreichischen PlayStation Store wird man allerdings fündig.In der Spielbeschreibung heißt es: "Spiele als Aiz Wallenstein, die erstklassige Schwertkämpferin der Loki Familia, und kämpfe dich in diesem Shoot’em up-Side-Scroller basierend auf DanMachi durch Horden von Gegnern (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?). Wähle aus insgesamt fünf Nebenfiguren aus der Geschichte und nutze deren unterschiedlichen Schuss-Stil, um den Dungeon zu bewältigen! Das Spiel besteht aus fünf Etappen mit je einem Boss am Ende, also passe deine Taktik entsprechend an, bevor du es erneut versuchst und sie wegpustest!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer