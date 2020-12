A Rogue Escape: VR-Ausbruch aus nautischem Mech

Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex) Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex) Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex) Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex) Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex) Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex) Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex) Screenshot - A Rogue Escape (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex)

Im kommenden VR-Spiel A Rogue Escape wird ein riesiger nautischer Mech praktisch zum Escape-Room: Der Spieler muss mit allerlei rätselhaften Hebeln, Schaltern und anderen Bedienelementen experimentieren. Der Plan: das "Nauticrawl"-Ungetüm stehlen, die Gefangenname umgehen und schließlich ausbrechen. Das als Simulation betitelte Spiel von Entwickler Spare Parts Oasis und Publisher Armor Games Studios erscheint 2021 für SteamVR und den Oculus Store.Bei Letzterem ist nicht wirklich unmissverständlich angegeben, ob das Rift-Spiel nur per Link am PC die Quest-Headsets unterstützt oder ob es auch eine eigene Quest-Version im entsprechenden Quest-Store geben wird. Laut Pressemitteilung werden zumindest Oculus Rift S, Oculus Quest 1 & 2, HTC Vive und Valve Index unterstützt. Zur Beta kann man sich bereits anmelden - Experiment with the controls- find what works, hack what doesn't- Evade capture as you test your wits, bypassing systems and sentries- Master 5 distinct control centers that you were never meant to pilot- Feel what it's like to pilot a colossal steampunk mech in VR- Wheel and deal with merchants of ill repute- Discover field notes from fallen pilots and previous fugitives who tell your story- In-game adjustable floor for players of all heights- Designed to be playable standing or sitting, requires little space to move around.- Playable in 10 languages"Letztes aktuelles Video: Coming to Oculus and SteamVR