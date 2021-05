A Rogue Escape: VR-Ausbruch aus nautischem Mech startet im Juni

Das VR-Puzzlespiel A Rogue Escape hat auf Steam einem Termin bekommen. Ab dem 10. Juni wird ein riesiger nautischer Mech praktisch zum Escape-Room: Der Spieler muss mit allerlei rätselhaften Hebeln, Schaltern und anderen Bedienelementen experimentieren.Der Plan: das "Nauticrawl"-Ungetüm stehlen, eine Gefangenname umgehen und schließlich ausbrechen. Das als Simulation betitelte Spiel von Entwickler Spare Parts Oasis und Publisher Armor Games Studios erscheint 2021 für SteamVR und den "Oculus Store".Bei Letzterem hat der Entwickler noch nicht klar vermittelt, ob das Rift-Spiel nur per Link am PC die Quest-Headsets unterstützt oder ob es auch eine eigene Quest-Umsetzung im entsprechenden Quest-Store geben wird. Laut Steam werden zumindest Oculus Rift, HTC Vive und Valve Index unterstützt.Dein Plan war einfach: einen riesigen Crawler-Mech, auch bekannt als Nauticrawl, stehlen, der Gefangennahme entgehen und in die Freiheit fliehen. Finde Hinweise auf deinen Aufenthaltsort, aber sei dir bewusst – dies ist nur das erste deiner vielen Probleme …dieser Metallriese war nie dafür gedacht, von deiner Art bedient zu werden.Um voranzukommen, musst du die riesige Maschine von vorne bis hinten erkunden und herausfinden, wie man sie in Bewegung setzt. Ziehe an Hebeln, lege Schalter um und experimentiere mit allem, was dir ins Auge fällt. Aber hüte dich davor, welche weiteren Gefahren hinter dem Horizont lauern …A Rogue Escape ist eine taktilere, erlebnisorientierte VR-Neuinterpretation des ersten Titels von Spare Parts Oasis: Nauticrawl. Das von Spielern sehnsüchtig erwartete VR-Abenteuer bietet ein neues und immersives Erlebnis sowohl für frische als auch für langjährige Fans!- Teste deine Intuition, indem du 5 verschiedene Kontrollzentren im Nauticrawl bedienst- Im Spiel anpassbarer Fußboden, um alle Körpergrößen abzudecken- Entwickelt für Oculus Rift S, Oculus Quest 1 & 2, HTC Vive und Valve Index- Spielbar in 9 Sprachen"Letztes aktuelles Video: Coming to Oculus and SteamVR