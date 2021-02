Gravity Heroes: PC-Start der Schwerkraft manipulierenden Plattform-Action

Am 19. Februar 2021 haben Studica Solution, Electric Monkeys und PQube die 2D-Gravitations-Action Gravity Heroes für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 26. Februar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Die ursprünglich für den gleichen Termin datierten Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen "bald" folgen. Via Microsoft Store und eShop kann wie auch auf Valves Donwload-Portal bereits eine kostenlose Demo ausprobiert werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "Gravity Heroes ist ein 2D-Plattformshooter. Steuere die Anziehungskraft deines Charakters mit der Schwerkraftmechanik und bekämpfe Horden von Robotergegnern. Inspiriert von den 80er und 90er Jahren mit einem elektrisierenden Soundtrack und einem aufregenden Pixelstil bietet Gravity Heroes actiongeladenen Spielspaß, den du allein oder mit bis zu drei anderen Spielern vor Ort erleben kannst.Kehre die Schwerkraft um, wenn du die Richtung deiner Anziehungskraft ändern willst, um an Decken oder Wänden zu laufen und zu gleiten! Werde ein Mitglied der Gravity Heroes und untersuche im Story-Modus den mysteriösen Grund für einen gescheiterten Friedensvertrag zwischen Menschen und Roboterwesen, den sogenannten Synthetischen. Spiele allein oder im Team mit bis zu drei Freunden, während du es mit Horden von Synthetischen und kolossalen Bossen aufnimmst. Experimentiere mit den unterschiedlichsten Dingen, von hitzesuchenden Raketen bis hin zu hüpfenden Geschossen. Wir brauchen vielfältige Angriffsmethoden für eine ebenso vielfältige robotische Bedrohung!Schnapp dir deine Freunde, wählt eure Charaktere aus, passt die Regeln eures Spiels an und tretet in diesem chaotischen lokalen Mehrspieler-Modus gegeneinander an. Schnapp dir bis zu drei deiner Freunde und findet heraus, wie lange ihr den Horden von verdorbenen Synthetischen im Überlebensmodus standhalten könnt! Gravity Heroes ist mit einem erstaunlichen, von den 90er Jahren inspirierten Soundtrack unterlegt, mit Musik von Barry Leitch, dem Schöpfer des Haupttitelsongs von Top Gear."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC