DNF Duel: Neue Videos stellen weitere Charaktere vor

Nachdem es vor ein paar Tagen einen ersten Spielszenen-Trailer zu DNF Duel gab, dem neuen Kampfspiel von ArcSystem Works, legen die Entwickler nun drei Charakter-Trailer nach.Nachdem wir vor etwa einer Woche einen neuen Gameplay-Trailer zu DNF Duel erhielten, dem neuen Fighting-Game von ArcSystem Works, wurden mittlerweile ganze drei Charakter-Trailer veröffentlicht.Ein Video widmet sich Berserker, der als Waffe seiner Wahl ein Schwert verwendet, das eine recht hohe Reichweite zu haben scheint. Berserker dürfte seine Stärken insbespndere auf mittlere Distanz haben und dort am effektivsten sein.Ein weiterer Clip stellt Inquisitor vor. Mit ihrer Großaxt scheint sie nochmals mehr Reichweite abzudecken als Berserker. Zusätzlich verfügt die Figur mit einer Art Feuer-Phiole ein Projektil, durch dessen Abwurf sie nicht nur SChaden anrichtet, sondern auch Distanz zwischen sich und dem Gegner schafft.Zu guter Letzt wird Grappler in einem Charakter-Trailer vorgestellt. Bei diesem Charakter ist der Name definitiv Programm. In seinem Arsenal befinden sich einige Fähigkeiten, mit denen er den Gegner hin und her wirft. Doch auch starke Schläge und Kicks kann Grappler ohne Probleme austeilen.DNF Duel basiert auf auf dem Action-RPG Dungeon Fighter Online (aka Dungeon & Fighter, kurz DNF) aus dem Jahre 2005. ArcSystem hat bislang allerdings keine Infos veröffentlicht, wann und auf welchen Systemen mit dem Prügler zu rechnen ist.