Figment 2: Creed Valley: Fortsetzung des surrealen Traumwelt-Abenteuers angekündigt

Übe dich im Schwertkampf: Mit dem Hack n' Slash Kampfsystem in Echtzeit kannst du dich jeder Herausforderung der Albträume stellen.

Streng deine Gehirnzellen an: Löse knifflige Rätsel und stelle mithilfe deines Geschicks den Frieden für eine gequälten Seele wieder her.

Wechsle zwischen zwei Zuständen hin und her: Aufgeschlossen? Unaufgeschlossen? Wechsle zwischen den zwei Perspektiven um die Realität und Materie um dich herum zu verändern.

Epische musikalische Showdowns: Bekämpfe aufsehenerregende Endgegner in rhythmischen Kämpfen mit tollen Songs.

Eine surreale und wunderschöne Welt: Erkunde handgezeichnete, von der menschlichen Psyche inspirierte Kulissen, irgendwo zwischen Magritte und Disney.

Screenshot - Figment 2: Creed Valley (PC) Screenshot - Figment 2: Creed Valley (PC) Screenshot - Figment 2: Creed Valley (PC) Screenshot - Figment 2: Creed Valley (PC) Screenshot - Figment 2: Creed Valley (PC) Screenshot - Figment 2: Creed Valley (PC) Screenshot - Figment 2: Creed Valley (PC)

Mit Figment 2: Creed Valley haben die dänischen Entwickler Bedtime Digital Games eine Fortsetzung ihres surrealen Action-Adventures Figment angekündigt, die schon bald für PC vom Stapel laufen soll. Im Lauf des heutigen Tages soll außerdem ein kostenloser Prolog via Steam erscheinen. Auch das vollständige Spiel lässt sich auf Valves Download-Portal bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Figment 2: Creed Valley ist ein Action-Abenteuer-Game, das dich mit auf eine Reise durch den menschlichen Verstand nimmt. Albträume stören den Frieden des Landes und es liegt an dir, als Dusty, dem Mut des Verstands, Rätsel zu lösen, Bosse zu besiegen und Umgebungen zu erkunden. Albträume haben den Kompass der Moral zerstört und nun ist der Verstand nicht mehr richtig funktionsfähig. Dusty und Piper müssen ins Tal der Überzeugung reisen, in dem die Ideale des Verstands entstehen, um den Frieden wiederherzustellen. Eine Reise voll Musik und verrückter Rätsel erwartet sie."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Prologue Karaoke Teaser