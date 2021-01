Down in Bermuda: Rätselabenteuer auf PC, Xbox One, Switch und Apple Arcade veröffentlicht

Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC) Screenshot - Down in Bermuda (PC)

Am 14. Januar 2021 haben Yak & Co ihr Puzzle-Adventure Down in Bermuda für PC, Xbox One, Nintendo Switch und iOS ( Apple Arcade ) veröffentlicht. Via Steam GOG und Humble Store wird aktuell ein Launch-Rabatt von 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt, im Microsoft Store gibt es immerhin 20 Prozent, im eShop sogar 60 Prozent Preisnachlass. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "größtenteils positiv". Das ebenfalls von Yak & Co stammende Geheimagenten-Abenteuer Agent A: A puzzle in disguise wurde auf Valves Download-Portal bis dato sogar "äußerst positiv" bewertet.In der Spielbeschreibung heißt es: "Aufgrund eines ungewöhnlich heftigen Sturms sitzt ein Pilot für Jahrzehnte im berühmt berüchtigten Bermuda-Dreieck fest. Überwältige Kreaturen der Tiefe, decke die Geheimnisse der Insel auf und finde so deinen Weg zurück nach Hause. Down in Bermuda ist ein schrulliges Abenteuer voller Rätsel, die es zu lösen und Geheimnisse, die es aufzudecken gilt. Unser abenteuerlustiger Pilot Milton findet sich in einer Zeitblase im Bermuda-Dreieck gefangen wieder. Nun ist es an dir, ihm bei seiner Flucht zu helfen. Entschlüssele Codes und löse Rätsel, sammle magische Kugeln und entkomme von allen der sechs einzigartigen Inseln. Jede dieser Inseln bringt dich auf deiner Reise nach Hause ein Stück näher ans Ziel."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer