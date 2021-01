Monster Jam Steel Titans 2: Monster-Truck-Rennen werden im März 2021 fortgesetzt

Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One) Screenshot - Monster Jam Steel Titans 2 (PC, PS4, Stadia, Switch, One)

THQ Nordic und Feld Entertainment haben Monster Jam Steel Titans 2 ab 39,99€ bei vorbestellen ) für PC, PlayStation 4, Stadia, Switch und Xbox One angekündigt. Das Monster-Truck-Rennspiel wird am 02. März 2021 erscheinen und bietet im Vergleich zum Vorgänger einen Online-Multiplayer-Modus, mehr Trucks und fünf weitere Welten."Der neue Kader an Trucks umfasst nun 38 Boliden, mit dabei sind die Fan-Lieblinge Sparkle Smash, Megalodon, Higher Education, Avenger, and Backwards Bob! Die fünf brandneuen Ingame-Welten erweitern das Monster-Jam-Universum und bieten viel Raum für Erkundung und spannende Entdeckungen. Monster Jam Steel Titans 2 bietet obendrein auch etwas für Fans von kompetitiven Wettbewerben: von Kopf-an-Kopf-Stadien-Rennen bis hin zu Freestyle-Wettbewerben oder Wegpunkt-Herausforderungen. Spieler:innen können sich online mit Freunden überall auf der Welt messen und mit bis zu sechs Spieler:innen den neuen Online-Multiplayer-Modus genießen", schreibt der Publisher.Das Spiel wird in zwei Editionen erscheinen. Die normale Edition kostet 39,99 Euro. Vorbesteller erhalten den "Inverse-Higher-Education-Truck" als Bonus. Das Monster Jam Steel Titans 2 Power Out Bundle für 59,99 Euro umfasst 24 Stunden Vorabzugang und 17 weitere Trucks, darunter die "original Monster-Jam-Steel-Titan-Trucks" sowie drei DLC Truck-Pakete, die unter anderem die Trucks "Fire and Ice, Bagugan Dragonoid und das Gold-Truck-Bundle enthalten."Wir freuen uns, 2021 mit einem kleinen Ausblick darauf zu starten, was unsere großartigen Fans schon bald spielen können", sagt Jeff Bialkosky, Senior Vice President of Global Partnerships, Feld Entertainment. "Monster Jam Steel Titans 2 bringt neben einigen der beliebtesten Trucks ebenfalls neue, fantastische und abgefahrene Welten die von berühmten Trucks inspiriert sind. Die Fans dürfen sich ebenfalls darauf freuen, endlich mit Freunden oder Familienmitgliedern gemeinsam in Online-Rennen gegeneinander anzutreten!""Monster Jam Steel Titans 2 ist eine massive Erweiterung der Monster-Jam-Videospiel-Erfahrung und wir sind stolz, endlich zeigen zu können woran wir für die Legionen von Fans gearbeitet haben", so Lenore Gilbert, CEO, Rainbow Studios. "Monster Jam Steel Titans 2 ist ein großer Schritt nach vorne für die Reihe - und wir sind gespannt, wie die Fans auf Trucks wie Higher Education, Backwards Bob, Grave Digger und Ice Cream Man in gänzlich neuen Welten reagieren!"Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer