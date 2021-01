Colossus Down: Cartoon-Mech nimmt Kurs auf PS4 und Switch

Screenshot - Colossus Down (Switch) Screenshot - Colossus Down (Switch) Screenshot - Colossus Down (Switch) Screenshot - Colossus Down (Switch)

Am 28. Januar 2021 wollen Mango Protocol ihre bereits für PC sowie Xbox One erschienene und auf Steam bis dato zu 100 Prozent positiv bewertete Cartoon-Action Colossus Down auch für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen Vorbestellungen via eShop sind bereits mit zehn Prozent Rabatt auf den regulären Verkaufspreis möglich (16,19 Euro statt 17,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Nika hat die erste Phase ihres Plans zur Zerstörung von allem, was uncool ist, abgeschlossen: Ihr Kampfmech namens MechaNika ist fertig. Verliere keine Zeit und setz dich zu Nika ins Cockpit und zerstöre mit dem MechaNika den ganzen Planeten. Setze Geschichtsbüchern, geplanter Veralterung, kitschigen Kleidern, endlosen Sagen langweiliger Videospiele und Erbsensuppe endlich ein Ende.Wenn es jemanden in der Welt gibt, der Gemüse noch mehr hasst als Nika, dann ist das ihre Freundin Agatha. Agatha ist Metzgerin, leidet unter Schlaflosigkeit und ist Prophetin des Karnivorismus, denn sie liebt Tiere ebenso sehr wie ihr leckeres Fleisch. Als sie von Nikas Plan erfährt, ist sie sofort Feuer und Flamme, um an der Seite des Großen Blutenden Schweins - dem Gott des Karnivorismus - ungläubige Grasfresser zu vernichten, die ihnen im Weg stehen.Aber nimm dich in Acht, denn du wirst nach und nach erkennen, dass Nika und Agatha nicht die Einzigen sind, die die Welt verändern wollen, und dass nicht alles so einfach ist, wie es zu Anfang schien. Du musst einige harte und unumkehrbare Entscheidungen treffen, um deine Ziele zu erreichen - oder darauf verzichten."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer