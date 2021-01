Snowtopia: Ski Resort Tycoon: Aufbau eines wuselnden Skigebiets rauscht in den Early-Access

Screenshot - Snowtopia: Ski Resort Tycoon (PC) Screenshot - Snowtopia: Ski Resort Tycoon (PC) Screenshot - Snowtopia: Ski Resort Tycoon (PC) Screenshot - Snowtopia: Ski Resort Tycoon (PC) Screenshot - Snowtopia: Ski Resort Tycoon (PC) Screenshot - Snowtopia: Ski Resort Tycoon (PC)

Wer das winterliche Gewusel dieser Tage lieber nur vorm Bildschirm beobachten möchte, kann sich ab dem kommenden Dienstag, 26. Januar 2021 in den Early-Access von Snowtopia: Ski Resort Tycoon stürzen. Die Aufbaustrategie von Entwickler TeaForTwo erscheint dann auf Steam im Early Access.Beim Kennenlernen einzelner Klippen Abhänge plant der Spieler Pisten, platziert Lifte und kümmert sich auch um den Bau anderer notwendiger Einrichtungen."Game features:- Build and manage your ski resorts- Trace trails and place lifts- Design the ski area and allocate the workforce- Unlock challenging skier profiles- Improve facilities and specialize your stations- Maintain balance within the mountain"