Tiny Lands: Vergleichende 3D-Knobelei für PC erschienen

Du spielst in einer 3D-Umgebung, was bedeutet, dass du mit der Umgebungsansicht interagieren kannst, um alle Unterschiede zu finden.

Es gibt dynamische Objekte wie Feuer, Regen, Donner, Schnee und Wind, die dich direkt in die Umgebungen versetzen.

Die Umgebung ist sehr immersiv. Wenn du beispielsweise in einer Strandumgebung spielst, wirst du das wundervolle und entspannende Rauschen der Brandung und die Schreie der Möwen hören... fast wie im Urlaub!

Es gibt keine Zeitbegrenzung. Du musst dir keine Sorgen machen, wie viel Zeit du für ein Level benötigst. Spiele einfach deine Lo-Fi-Liebingsmusik ab und löse die Rätsel in deinem eigenen Tempo.

Keine Leben. Jeder macht mal Fehler, nicht wahr? Warum also Leute dafür bestrafen? Dies ist ein Spiel, mit dem sich an einem verregneten Tag mit einer Tasse Kaffee entspannen kann."

Am 22. Januar 2021 haben Hyper Three Studio und Maple Whispering das Puzzlespiel Tiny Lands , in dem es Unterschiede in dynamischen 3D-Bildern zu finden gilt, für PC veröffentlicht. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll folgen. Auf Steam wird noch bis zum 28. Januar ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (5,12 Euro statt 5,69 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 74 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Hast du jemals eines dieser alten Puzzlespiele gespielt, bei denen du alle Unterschiede zwischen zwei Bildern finden musst? Tiny Lands basiert auf demselben Grundkonzept, erweitert dieses aber durch eine Vielzahl von genialen Elementen. (...) Für gewöhnlich weist diese Art von Bilderrätseln eine 2D-Ansicht auf, in der du statische Bilder ansehen und vergleichen muss, um dann die Unterschiede anzuklicken. Doch in Tiny Lands ist alles anders. Schauen wir uns einmal an, was das Spiel so einzigartig macht:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC