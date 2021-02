Blizzard Arcade-Sammlung: The Lost Vikings, Rock N' Roll Racing und Blackthorne in einem Paket

Ber der BlizzConline ist die Blizzard Arcade-Sammlung angekündigt worden. Die Spiele-Sammlung umfasst überarbeitete Versionen von The Lost Vikings, Rock N' Roll Racing und Blackthorne sind für PC (Battle.net), Switch, PlayStation 4 und Xbox One (sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S via Abwärtskompatibilität).Auf dem PC ist die Blizzard Arcade-Sammlung ein Teil der Jubiläumskollektion (30 Jahre Blizzard). Sie wird nicht einzeln erhältlich sein. Spieler, die die Kollektion bereits erworben haben, erhalten die Blizzard Arcade-Sammlung automatisch. Die Konsolenversion der Blizzard Arcade-Sammlung ist im Nintendo eShop, im PlayStation Store und im Xbox Store als Teil der Jubiläumskollektion zum 30. Geburtstag von Blizzard oder als Einzelversion erhältlich (19,99 Euro).Blizzard: "Die Spiele der Blizzard Arcade-Sammlung gibt es als Original Editions sowie als verbesserte Definitive Editions (...), bieten personalisierbare Tastenbelegungen und lassen Spieler bis zu 10 Sekunden zurückspulen. Die Original Editions von The Lost Vikings und Blackthorne haben außerdem einen Zusehen-Modus, bei dem Spieler beim Durchspielen des Spiels zusehen und jederzeit selbst die Kontrolle übernehmen können. Außerdem lässt sich in allen Versionen der Spiele jederzeit der aktuelle Spielfortschritt speichern. Die einzige Ausnahme hier ist die Definitive Edition von Rock N’ Roll Racing. Eine Reihe von Bonusmaterialien rundet die Blizzard Arcade-Sammlung ab, darunter Kunst zu den Spielen, Entwicklungs-Assets, nicht verwendete Inhalte, Hintergrundgeschichten, Interviews und mehr.""Inschlüpfen Spieler in die Rollen von Erik dem Flinken, Olaf dem Starken und Baleog dem Schrecklichen. Die drei unerschrockenen Wikinger müssen ihre Fähigkeiten kombinieren und gemeinsam Hunderte von Rätseln lösen, ihre Gegner bezwingen und eine gefährliche Reise zurück nach Hause antreten. Die Definitive Edition von The Lost Vikings vereint die besten Aspekte der verschiedenen originalen Konsolenversionen: herausragende Grafik und Sound der Veröffentlichungsversion und Bonuslevel, Videosequenzen sowie Unterstützung für bis zu drei Spieler im lokalen Co-op, die in einer späteren Version hinzugefügt wurden."ist ein extravagantes und zerstörerisches Autorennerlebnis mit einer Reihe fallengespickter Rennstrecken und einem epischen Rock- und Metal-Soundtrack. Spielern stehen eine Auswahl an Fahrern mit verschiedenen Talenten sowie viele verschiedene Fahrzeuge zur Verfügung, die alle mit einem aufrüstbaren Arsenal ausgestattet sind. Dann gilt es, die Konkurrenz auszumanövrieren und plattzumachen. Die Definitive Edition erweitert das Spiel um Umgebungseffekte wie Schnee und Regen, und ermöglicht bis zu vier Spieler im lokalen Mehrspielermodus, im Gegensatz zu den zwei Spielern in der Original Edition. Außerdem erhöht sie die Anzahl der Rennstrecken auf 384 Variationen, unterstützt Auflösungen im Verhältnis 16:9 und bereichert den klassischen Soundtrack des Spiels um echte Aufnahmen der Titel. Als Bonus gibt es neue Songs und neue Sprüche von Loudmouth Larry, zu denen die Spieler die Strecken verwüsten können."dreht sich um die Geschichte von Kyle 'Blackthorne' Vlaros, einem tödlichen Kommandosoldaten mit beeindruckender Stärke, animalischer Schläue, einer geheimnisvollen Vergangenheit – und einer immer stärker werdenden Schrotflinte. Mit dem titelgebenden Hauptcharakter muss der Spieler sich sein Schicksal erkämpfen, sich einen Weg durch eine futuristische Alienwelt in 2D bahnen und sich gegen die Mutantenmonster und Goblinhorden behaupten, die die hiesige Bevölkerung unterdrücken. Die Definitive Edition des Spiels umfasst ein Bonusgebiet, das bisher nur in der 32-bit-Version von Blackthorne verfügbar war. Außerdem gibt es eine Karte mit Nebel des Krieges, der sich auflöst, wenn die Spieler die Level erforschen."Neben den bestehenden Sprachversionen auf Französisch, Deutsch, Japanisch und europäischem Spanisch können Spieler die drei Titel auch auf Italienisch, Koreanisch, lateinamerikanischem Spanisch, brasilianischem Portugiesisch, Polnisch, Russisch und Chinesisch (vereinfacht und traditionell) erleben."The Lost Vikings, Rock N' Roll Racing und Blackthorne haben es uns letztendlich ermöglicht, Warcraft, Diablo und StarCraft zu machen. Also fanden wir, dass die Blizzard Arcade-Sammlung eine unterhaltsame Hommage an unsere Firmenwurzeln wäre", so J. Allen Brack, Präsident von Blizzard Entertainment. "Viele Blizzard-Spieler auf der ganzen Welt erinnern sich gern an diese Spiele und haben uns schon oft darum gebeten, sie auf modernen Plattformen verfügbar zu machen. Wir freuen uns, dass es jetzt so weit ist, und warten außerdem mit neuen Features und Funktionen für jedes der einzelnen Spiele auf."